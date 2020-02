Twee doden bij schietpartij op universiteit in Texas SVM

03 februari 2020

22u10

Bron: ANP 6 Twee mensen zijn vandaag doodgeschoten op een universiteitscampus in Texas. Een derde persoon raakte gewond.

De schietpartij gebeurde op de A&M-universiteit, ongeveer 105 kilometer ten noordoosten van Dallas. Het is niet duidelijk of de schutter aangehouden is.

Studenten en medewerkers kregen aanvankelijk te horen dat ze zich schuil moesten houden, maar dit advies werd later ingetrokken. Alle lessen op de campus werden voor de rest van de dag geannuleerd. Op de unief zijn 12.000 studenten ingeschreven.

De schietpartij is de laatste in een golf van wapengeweld op campussen van Amerikaanse universiteiten en middelbare scholen. Het bloedvergieten wakkerde de discussie rond strengere beperkingen op wapenbezit aan. In de Verenigde Staten staat in de grondwet dat burgers een wapen mogen dragen.