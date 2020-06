Twee doden bij schietpartij op Nederlandse camping: “We zijn geschokt” Redactie

14 juni 2020

22u59

Bron: AD.nl 0 Een man en een vrouw zijn zondagavond om het leven gekomen bij een schietpartij op een camping in Appeltern, in de Nederlandse provincie Gelderland. Dat melden onze collega’s van AD.nl.

De relatie tussen de twee personen wordt nog onderzocht, laat een politiewoordvoerder weten. Volgens campingeigenaar Adri van Ooijen gaat het om een incident in de relationele sfeer.

De man beseft nog nauwelijks wat er is gebeurd en is overvallen door het nieuws. “Dit is voor het eerst dat we zoiets meemaken. We zijn geschokt. Het calamiteitenplan (noodplan, nvdr.) is geactiveerd”, zegt hij aan AD.nl. Volgens van Ooijen liepen andere gasten geen gevaar.

Rond 21.20 uur werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor de schietpartij aan de Lutenkampstraat in Appeltern. Daar is de camping Groene Eiland gelegen, op een (schier)eiland in het watersport- en recreatiegebied De Gouden Ham, in het centrum van Nederland. Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten: de slachtoffers werden ter plaatse dood verklaard.

Het terrein is na het incident afgesloten voor bezoekers. Omstanders worden op grote afstand gehouden.



De Traumaheli Lifeliner (3) is onderweg voor een schietpartij naar #appeltern (Gelderland). Vliegafstand is ongeveer 21 km. #traumaheli Traumaheli Nederland(@ Traumaheli_NL) link