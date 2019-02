Twee doden bij rellen aan grens tussen Brazilië en Venezuela kg tvc lva

23 februari 2019

18u05

Bron: Belga, ANP, BBC, CNN, Belga 1 Zeker twee mensen, onder wie een 14-jarige jongen, zijn zaterdag omgekomen bij rellen aan de grens tussen Brazilië en Venezuela. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie. De grens tussen Venezuela en Brazilië werd op bevel van de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgesloten. Het regime wil niet dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Aan de grens vinden al de hele dag schermutselingen plaats. Maduro sloot eveneens de grens met Colombia en verbrak alle diplomatieke banden.

“De twee overlijdens zijn het gevolg van de repressie door militairen tijdens rellen in Santa Elena de Uairén in het zuidoosten van Venezuela aan de grens met Brazilië. Beiden kwamen om door kogels”, aldus de ngo Foro Penal, die tegen de regering in Caracas is.

Gesloten grens met Colombia

De regering-Maduro sloot ook de grens met ander buurland Colombia om te beletten dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Het gaat om tientallen ton voeding en geneesmiddelen die zijn gestuurd door de Verenigde Staten en die opgeslagen liggen in Cucuta.

Volgens het regime probeert de zelfverklaarde Venezolaanse interimpresident en oppositieleider Juan Guaido met de hulpleveringen een buitenlandse militaire operatie en de val van Maduro voor te bereiden.

Juan Guaido overschreed gisteren al de grens. Hij riep de Venezolaanse veiligheidstroepen aan de grensovergangen op, zich aan de “juiste kant van de geschiedenis” te plaatsen en de hulpgoederen door te laten.

De Colombiaanse president Ivan Duque eiste op zijn beurt de vrije invoer van humanitaire hulpgoederen naar Venezuela. De blokkering van de hulp is een “aanslag” op de mensenrechten, zo stelde Duque in de grensstad Cucuta op een gezamenlijke persconferentie met Guaido.

Vrachtwagens in brand

Toen de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp het land dan toch binnen kon komen via de grens met Brazilië, reageerde oppositieleide Guaido euforisch. “Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido op Twitter.

Later stak de Venezolaanse politie drie vrachtwagens met humanitaire hulp vanuit Colombia in brand. Dat heeft de Colombiaanse krant El Nacional bericht. Ze zouden volledig uitgebrand zijn. De trucks met voedsel en geneesmiddelen aan boord hadden de grens overgestoken en waren op weg naar de stad Urena.

Deserteurs

Er zijn nu al elf militairen en twee politieagenten overgelopen naar Colombia. Drie militairen gebruikten de voetgangersbrug ‘Puente Internacional Simon Bolivar’ om naar Colombia te vluchten. Een vierde deed dat via een andere brug in Tienditas. Hoe de andere deserteurs zijn gevlucht is niet duidelijk. Er zijn in totaal vier bruggen die Venezuela, vanuit de westelijke staat Tachira, met de Colombiaanse staat Cucuta verbinden. Eén van de bruggen is sinds begin februari geblokkeerd met containers die het Venezolaanse leger heeft geïnstalleerd.

Tientallen personen wilden vandaag nog één van de bruggen oversteken, maar ze werden met traangas uiteengedreven door het Venezolaanse leger.

Maduro verbreekt diplomatieke relaties met Colombia

Nicolas Maduro verbreekt de diplomatieke relaties met Colombia. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak voor aanhangers in de hoofdstad Caracas. De Colombiaanse ambassadeur en consuls krijgen 24 uur om Venezuela te verlaten, luidde het. “Maduro kan geen onbestaande relaties verbreken”, reageerde Colombia. Het zal uit veiligheidsoverwegingen zijn diplomaten wel terugroepen.

Betoging in Brussel

In Brussel hebben een honderdtal mensen deze namiddag betoogd tegen het regime van Maduro. Ze steunen opposant Juan Gaidó en roepen de internationale gemeenschap op hem te erkennen als president.



De manifestanten in Brussel verzamelden eerst voor een betoging op het Vrijheidsplein en vertrokken vervolgens naar de Amerikaanse ambassade. Ze zwaaiden met Venezolaanse vlaggen en riepen leuzen tegen de "dictatuur" van Maduro en om op te roepen tot vrije verkiezingen in Venezuela. Volgens de Brusselse politie verliep de betoging zonder incidenten.