Twee doden bij opruimen olievervuiling Mauritius SPS

01 september 2020

14u58

Bron: Belga 1 Twee zeelieden zijn gedood en twee anderen vermist nadat hun sleepboot in aanvaring was gekomen met een ander schip tijdens een opruimactie van de grote olievervuiling bij Mauritius. Een vrachtschip liep eind juli op een rif en meer dan 1.000 ton olie lekte in de wateren rond het eiland.

"Het is tragisch dat we twee leden van de sleepbootbemanning hebben verloren, terwijl twee anderen nog steeds vermist zijn", zei premier Pravind Jugnauth na een bezoek aan geredde matrozen in het ziekenhuis. "We doen er alles aan om ze op te sporen, met alle middelen en met de hulp van vissers in het gebied. Namens de regering betuig ik mijn medeleven met de familie.”



De aanvaring tussen de sleepboot en een onbemand schip dat het aan het slepen was, vond plaats voor de noordoostkust toen de boten terugkeerden van de plek waar het vrachtschip eerder aan de grond liep. De acht bemanningsleden van de sleepboot verlieten hun vaartuig, vier van hen konden worden gered.

Demonstratie

Afgelopen zaterdag manifesteerden tienduizenden eilandbewoners in de hoofdstad Port Louis tegen de manier waarop de regering de olieramp heeft aangepakt. Het zou gaan om de grootste demonstratie van de afgelopen veertig jaar.



Het in tweeën gebroken scheepswrak is vorige week maandag afgezonken. Milieuorganisatie Greenpeace noemde die keuze "de slechtste optie". Greenpeace riep de overheid van Mauritius vorige week op om snel een onderzoek in te stellen naar de dood van tientallen dolfijnen en een eventueel verband met de olieramp.

Milieuactivisten en wetenschappers hebben gewaarschuwd dat het lek een grote ecologische ramp betekent. Ze voorspellen dat die grote gevolgen heeft voor de economie van Mauritius. De eilandstaat is in grote mate van toerisme afhankelijk. De economische schade kan decennialang doorwerken, is gewaarschuwd.



