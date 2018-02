Twee doden bij ontploffing in Noord-Franse oliefabriek MV

17 februari 2018

18u00

Bron: Belga 0 Bij de ontploffing in een fabriek voor plantaardige olie in de Noord-Franse havenstad Dieppe zijn twee onderhoudstechnici om het leven gekomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

"We hebben het tweede lichaam zopas teruggevonden", zei de onderprefect van Dieppe, Jehan-Eric Vinclair. Het eerste slachtoffer werd kort na het ongeval gevonden. Eén persoon raakte lichtgewond en zeven anderen verkeren in shock. Het ongeval gebeurde bij "een onderhoudsoperatie" en "de oorzaken van de explosie zijn in dit stadium onbekend", preciseerde de prefectuur.

Na de ontploffing, kort na 11 uur, sloegen hoge vlammen uit de fabriek Saipol. Vanuit de hele stad was een dikke rookpluim te zien. De brandweer bestreed de felle brand met tientallen manschappen.

Zaterdagmorgen waren elf mensen aanwezig op het terrein van de fabriek, die 40 mensen tewerkstelt, deelde Avril mee, de groep waartoe Saipol behoort.