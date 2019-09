Twee doden bij ongeluk met achtbaan in pretpark Mexico-Stad Redactie/IB

29 september 2019

01u34

Bron: ANP, AD 0 Zeker twee bezoekers van pretpark La Feria in Mexico-Stad zijn om het leven gekomen door een ongeluk met een achtbaan. Het achterste karretje van de attractie, met daarin de slachtoffers, ontspoorde tijdens de rit. Twee andere bezoekers raakten zwaargewond. Dat melden lokale media.

De twee dodelijke slachtoffers, twee mannen van 18 en 21 jaar, waren met hun karretje uit de bocht gevlogen en sloegen vervolgens tegen een muurtje. Ze waren op slag dood, melden Mexicaanse media. De andere slachtoffers, twee vrouwen, hebben verwondingen aan het hoofd. Zij zijn naar het ziekenhuis van Mocel gebracht. Over hun toestand is niets bekend.

Pretpark gesloten

De torenhoge, populaire Quimera-achtbaan in Chapultepec Park is met zijn kenmerkende gele en rode lussen vanuit de hele hoofdstad te zien. Het pretpark is hangende het onderzoek voorlopig gesloten.

Suspenden operaciones de la Feria de Chapultepec

El Gobierno de la Ciudad de México cesó este sábado las actividades del parque de diversiones luego del accidente en un juego mecánico donde fallecieron dos personas.

➡️ https://t.co/GlBTmuPg8W



📹 #RRSS pic.twitter.com/uEAy6ovQeC Héctor Jiménez Landín(@ JimenezLandin) link