Twee doden bij noodweer in zuidwesten van Frankrijk, 25.000 huishoudens zonder stroom LH

14 december 2019

23u39

Bron: Belga, AFP 0 In het zuidwesten van Frankrijk vielen vandaag nog altijd elf departementen onder code oranje als gevolg van het noodweer dat vrijdag aan twee mensen het leven kostte. Zo'n 25.000 huishoudens zitten intussen nog altijd zonder stroom.

In Espiens, in de Lot-et-Garonne, is een zeventiger die zijn post wilde ophalen, meegesleurd door het water. Hij werd als vermist opgegeven en zijn lichaam werd 24 uur later door de politie teruggevonden op meer dan een kilometer van zijn woning.

Ook in Ilharre in Baskenland viel een dode. Daar kwam volgens de brandweer gisteren een zeventigjarige automobilist om toen zijn auto op een op de weg omgevallen boom knalde. Diezelfde dag raakten in diverse regio's vijf andere personen gewond als gevolg van omgevallen bomen.