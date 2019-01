Twee doden bij lawines in Oostenrijk, aanhoudende sneeuwval zorgt voor problemen IB

07 januari 2019

00u45

Bron: Belga, ANP 0 In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn gisteren twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Een eerste ongeluk gebeurde in het skigebied Diedamskopf in Schoppernau, waar een 26-jarige skiër bij een lawine omkwam. Hij werd tevergeefs gereanimeerd nadat hij was uitgegraven.

In het nabijgelegen skigebied van Damüls kwam later op de middag een 32-jarige skiër om het leven. Hij werd bedolven onder een lawine, nadat hij samen met een 25-jarige vrouw buiten de piste ging. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren.

Ook snowboarder overleden

Een derde dode viel in Vorarlberg. Een Zwitserse snowboarder miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Er kon geen hulp meer baten.

Veiligheidsuitrusting

Het gevaar voor lawines was afgelopen weekend "groot" in het grootste deel van de Oostenrijkse Alpen. Dat is het op een na hoogste niveau op een schaal van vijf. Sinds zaterdagvoormiddag was meer dan een halve meter sneeuw gevallen op de noordelijke zijde van de Alpen. De twee skiërs hadden allebei wel veiligheidsuitrusting bij, zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen, maar dat heeft dus niet mogen baten.

Problemen door aanhoudende sneeuwval

De aanhoudende sneeuwval zorgt in Oostenrijk voor steeds meer problemen. Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen.

Door het steeds zwaarder wordende sneeuwdek breken takken af. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen doordat er bomen op de elektriciteitsdraden zijn gevallen en de lijnen zijn bezweken door de sneeuw, zo meldt de Oostenrijkse ORF. Duizenden mensen zaten uren zonder stroom. Driehonderd treinreizigers zaten uren vast in de nachttrein tussen Graz en Zürich die door een kapotte bovenleiding niet verder kon.

Belangrijke verbindingswegen afgesloten

De Fernpass, een van de belangrijkste verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk, was zondagmorgen enige tijd afgesloten vanwege een lawine. De skigebieden Obertauern (Pongau/Lungau) en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) waren zondag voor het verkeer afgesloten. In deze populaire plaats zaten 12.000 vakantiegangers vast. Zaterdag stonden terugkerende vakantiegangers uren in de file.

Het einde van de problemen is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het de komende dagen nog hard blijft sneeuwen.

Ook problemen in Duitsland

Ook in Duitsland zorgt het winterweer voor problemen. Vooral in het zuiden bij München had het treinverkeer zondag veel last van de sneeuw. Op het vliegveld van de hoofdstad van Beieren werden vijftien vluchten geschrapt. Zaterdag had de luchthaven de grootste moeite de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. De luchthaven annuleerde toen 130 vluchten.

In Zuid-Duitsland, in Berchtesgadener Land, werd zaterdag een twintigjarige bergwandelaarster bedolven door een lawine. Hulp mocht niet meer baten.