Twee doden bij gevechten tussen India en Pakistan in Kasjmir

19 augustus 2019

10u45

Bron: Belga 0 Bij nieuwe vuurgevechten tussen Indiase en Pakistaanse grenstroepen zijn gisteren in de fel betwiste regio Kasjmir weer twee doden gevallen. Dat meldt de politie.

De beschietingen vonden in het district Poonch plaats ter hoogte van de bestandslijn, die de feitelijke grens vormt tussen het Indiase en Pakistaanse deel van Jammu en Kasjmir. Daarbij vielen twee doden aan Pakistaanse zijde.

"In het dorp Darra Sher Khan zijn twee doden gevallen toen een granaat terechtkwam vlak bij de plaats waar een huwelijksceremonie plaatsvond", zegt Mohammad Aziz van de lokale politie. Een minderjarige jongen werd verwond door de granaatscherven.

De beslissing van New Delhi om het autonome statuut van Indiaas Kasjmir in te trekken en verschillende veiligheidsbeperkingen op te leggen in de regio, heeft de spanningen tussen India en Pakistan weer doen toenemen. Beide landen eisen het grensgebied Kasjmir op. De twee Aziatische kernmachten vochten ook al twee oorlogen uit over de regio.

