Twee doden bij crash zweefvliegtuigen Duitsland Maarten van Ast

11 juli 2020

17u37

Bron: AD 2 Bij een ongeluk met twee zweefvliegtuigen boven het Duitse Dülmen zijn vanmiddag twee doden gevallen. De twee vliegtuigen, die volgens het Duitse Bild uit Nederland afkomstig zijn, zouden met elkaar in botsing zijn gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur bij een klein vliegveld tussen Dülmen en Lüdinghausen, aldus Duitse media. Over de toedracht van de botsing is nog niets bekend. Mogelijk zijn de twee vliegtuigen met elkaar in botsing zijn gekomen, waarna ze neerstortten aan de rand van het bos. De vliegtuigjes werden een paar honderd meter van elkaar gevonden.

Reddingswerkers troffen een van de piloten aan bij zijn wrak, de andere man werd pas later gevonden, na een zoektocht met onder meer honden. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Het Federal Bureau of Aircraft Accidents is een onderzoek gestart.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.