Twee doden bij crash WOII-vliegtuig in Texas

18 november 2018

10u43

In de Amerikaanse staat Texas zijn gisteren twee mensen omgekomen toen een gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog neerstortte. De oorzaak van de crash is nog niet gekend, melden lokale media.

De crash vond plaats in Fredericksburg tijdens een vliegshow georganiseerd door The National Museum of the Pacific War. Het Amerikaanse jachtvliegtuig, een P-51D Mustang, keerde terug van een demonstratie en stortte neer op een parking.

Volgens de US National Transportation Safety Board, de federale autoriteit die de omstandigheden van het ongeval onderzoekt, kwamen de piloot en een passagier om. Op de parking raakten auto's beschadigd, maar meer informatie ontbreekt.

De Mustang werd gebouwd in 1940. De Amerikaanse luchtmacht zette het gevechtsvliegtuig onder meer in tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog.