Twee doden bij crash vliegtuigje in Nederland ADN

22 mei 2018

13u26

Bron: ANP 0 Door het neerstorten van een vliegtuigje in het buitengebied bij Stolwijk (Zuid-Holland) zijn twee doden gevallen. Het toestel had een boom geraakt en is verderop gecrasht, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het wrak ligt deels in een weiland en deels in een sloot.

De brandweer gaat ervan uit dat de twee slachtoffers ook de enige twee inzittenden waren. Maar duikers zoeken voor alle zekerheid nog in de sloot. Over de oorzaak van het ongeluk kan de woordvoerder van de brandweer nog niks zeggen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie, die onderzoek doet. Het vliegtuigje, een Cessna, was opgestegen van Rotterdam The Hague Airport. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend.

