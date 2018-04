Twee doden bij crash Russische legerhelikopter in Baltische Zee ADN

13 april 2018

09u43

Bron: Belga 0 De twee piloten van een Russische militaire helikopter zijn omgekomen toen hun toestel neerstortte in de Baltische Zee, dicht bij de Russische enclave Kaliningrad. Dat maakte het Russische leger vandaag bekend. Het ongeluk gebeurde tijdens een nachtelijke trainingsvlucht.

De crash gebeurde donderdagavond rond 22.30 uur Belgische tijd. "De bemanning van de helikopter Ka-29, bestaande uit twee piloten, is omgekomen", aldus de Russische vloot in de Baltische Zee. Er is een operatie opgestart om de twee lichamen te bergen.