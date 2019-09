Twee doden bij crash legervliegtuig in Oost-Spanje TT

18 september 2019

14u32

Bron: Belga 4 Voor de tweede keer in drie weken tijd is in het oosten van Spanje een legervliegtuig neergestort. Bij het ongeluk kwamen beide inzittenden, een vlieginstructeur en zijn leerlinge, om het leven.

Het toestel stortte neer in de lagune Mar Menor in de provincie Murcia, zo maakte de Spaanse luchtmacht bekend. Het is nog niet duidelijk waarom het toestel neerstortte.

Eind augustus stortte in dezelfde provincie een militair trainingsvliegtuig van het type C-101 neer in de Middellandse Zee. Daarbij kwam de piloot om het leven.