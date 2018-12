Twee doden bij Congolese verkiezingen, stembusgang verloopt moeizaam: sommige stembureaus blijven tot 22 uur open IB DVDE bvb kg

30 december 2018

17u34

Bron: Belga, AP, Reuters, ANP 6 Met meer dan twee jaar vertraging kunnen de Congolezen vandaag eindelijk naar de stembus. Ze kiezen niet alleen een nieuwe president, maar ook een nieuw nationaal parlement en nieuwe provincieraden. In een stembureau in de Congolese provincie Zuid-Kivu zijn twee doden gevallen. Een politieman en een kiezer kwamen om bij een ruzie over vermeende fraude bij het stemmen in Walungu in het oosten van het land.

In een kiesbureau in het oosten van Congo zijn twee mensen gedood. Dat meldt de Congolese nieuwssite Actualité.CD. In Walungu, in de provincie Zuid-Kivu, zou een politieagent een kiezer hebben doodgeschoten en twee anderen hebben verwond.

Zij zouden geprotesteerd hebben tegen een aanwezige man van de kiescommissie die kiezers aanzette om voor de door president Joseph Kabila naar voren geschoven kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary te stemmen. De agent die schoot zou op zijn beurt met stenen zijn gedood door de menigte.



De voorbije weken, in aanloop naar de verkiezingen, liepen de gemoederen in Congo ook al hoog op. Bij geweld in de marge van de campagne vielen, doorheen het hele land, zeker tien doden.

Moeizame stembusgang

Vanochtend kreeg hoofdstad Kinshasa nog een zware storm te verwerken, waardoor vele straten blank staan en de kiezers moeilijker hun weg vonden naar de stembureaus.

Vanuit verschillende steden komen via de sociale media berichten over problemen met de kiezerslijsten, waarop de geregistreerde kiezers hun naam moeten vinden, en de batterijen van de stemcomputers die op verschillende plaatsen al leeg zijn. Sommige stemcomputers zijn ook niet aan de praat te krijgen, wordt op Twitter gemeld.

Trager dan verwacht

Los daarvan zijn er ook geruchten over intimidatie van kiezers of waarnemers door het leger, en over het omkopen van kiezers. En zelfs als alles werkt, staan er lange wachtrijen omdat het gebruik van de stemcomputer niet voor iedereen even evident is. Ook op het platteland zouden er tal van problemen zijn, maar dat nieuws sijpelt moeilijker door.

De stembureaus blijven dan ook op heel wat plaatsen langer open dan gepland, volgens AFP. In Kinshasa zou er nog tot 22 uur gestemd kunnen worden in het kiescentrum Saint-Raphaël, waar heel wat kiezers hun woede uiten over de vertragingen. Ook elders, in Goma en in de provincie Kasaï, kan er langer gestemd worden.

De verkiezingen werden zelfs al drie keer uitgesteld. Omdat de kiescommissie niet tijdig klaar was, werden de verkiezingen vorige week met een week uitgesteld.

Eerste democratische machtswissel sinds onafhankelijkheid

De presidentsverkiezingen eisen alle aandacht op, omdat die voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 tot een democratische machtswissel moeten leiden. De partij van uittredend president Joseph Kabila duidde Emmanuel Ramazani Shadary aan als haar kandidaat, en die zal het moeten opnemen tegen een twintigtal andere kandidaten.

De belangrijksten zijn Martin Fayulu, die gesteund wordt door de zwaargewichten Moïse Katumbi en oud-vicepresident Jean-Pierre Bemba, en de gezamenlijke kandidatuur van Felix Tshisekedi en Vital Kamerhe. Die eerste, zoon van de begin 2017 in Brussel overleden oppositieleider Etienne, is kandidaat-president, de tweede is kandidaat-premier.

Zowel Shadary als Fayulu hebben vanmorgen na het stemmen al verklaard zeker te zijn dat ze verkozen zouden worden tot president.

Zoals bekend is Kabila niet opnieuw kandidaat: hij heeft er al twee termijnen opzitten. Die tweede termijn liep eind 2016 af, en het kamp-Kabila deed er de afgelopen jaren alles aan om de verkiezingen op de lange baan te schuiven. De afgelopen maanden is dat gekeerd, en lijkt de partij koste wat het kost naar verkiezingen te willen gaan, zonder zich af te vragen of alle logistieke en organisatorische kwesties uitgeklaard zijn.

Niet overal verkiezingen

Volgens de onafhankelijke kiescommissie Céni hebben zowat 40 miljoen Congolezen zich als kiezer geregistreerd. Zij kunnen echter niet allemaal zondag al gaan stemmen: ruim 1 miljoen kiezers uit de oostelijke steden Beni en Butembo en de westelijke stad Yumbi moeten nog tot maart wachten, door onveiligheid en een ebola-epidemie in die streken. Waarnemers zien er echter een manoeuvre van Kinshasa in om de populaire oppositiekandidaat Fayulu de pas af te snijden.

Om te protesteren tegen het uitstel van de verkiezingen in Beni, organiseert de bevolking daar vandaag eigen verkiezingen. “Net als de anderen hebben ook wij recht om te stemmen”, klinkt het. “Beni maakt ook deel uit van de Democratische Republiek Congo.” In een wijk in Beni wachten een paar honderd Congolezen in een rij om te gaan “stemmen”.

“Pottenkijkers geweigerd”

Europese en Amerikaanse waarnemers zijn geweigerd door de autoriteiten, met het argument dat Congo een soeverein land is en dus geen pottenkijkers nodig heeft. Afrikaanse landen hebben wel een paar honderd waarnemers gestuurd.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zegt dat het chaotische verloop van de verkiezingen “onder de volledige verantwoordelijkheid van de Congolese overheid” vallen, aangezien die alle hulp van buitenaf geweigerd heeft.

Volgens Reynders moeten de Congolezen zelf uitmaken of de verkiezingen als “correct” en geloofwaardig” kunnen worden beschouwd. De minister maakt zich wel zorgen over het verloop omdat waarnemers ter plaatse heel wat onregelmatigheden hebben gemeld. “Het positieve is dat de verkiezingen plaatsvinden”, besluit Reynders.

Bloedige repressie

Als alles de komende dagen en weken blijft verlopen volgens de Céni-planning, dan worden op 15 januari de definitieve resultaten van de presidentsverkiezingen aangekondigd. De nieuwe president wordt dan op 18 januari ingezworen. De gebeurtenissen van de voorbije dagen wijzen er alvast op dat nog niet zeker is dat alles zo gesmeerd zal lopen.