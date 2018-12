Twee doden bij bomexplosie aan winkelcentrum op Filipijnen bvb

31 december 2018

11u15

Bron: Belga 0 Bij de ontploffing van een bom aan een winkelcentrum op de Filipijnen, zijn vandaag 2 doden en 24 gewonden gevallen. Dat melden de politie en het leger.

Het zelfgemaakt springtuig zou verstopt zijn geweest in een doos, net buiten het winkelcentrum in de stad Cotabato, op 900 kilometer van de hoofdstad Manilla. In dezelfde straat werd ook een tweede explosief gevonden, dat niet is ontploft. Een man en een vrouw werden bij aankomst in het ziekenhuis doodverklaard. Onder de 24 gewonden bevinden zich ook een vierjarig meisje en minstens drie tieners.

Speurders onderzoeken nog welk type van explosieven werd gebruikt en hoe het tuig tot ontploffing werd gebracht. Ook wordt nog gezocht naar een motief, aldus een woordvoerder van het leger. Hij voegt toe dat er de laatste tijd spanningen zijn in de stad, naar aanleiding van de volksbevraging rond de oprichting van een nieuwe autonome moslimregio in de zuidelijke regio Mindanao.



De oprichting van de Bangsamoro Autonomous Region was een van de belangrijkste voorwaarden voor het afsluiten van een vredesakkoord in 2014 tussen de Filipijnse overheid en de Moro Islamic Liberation Front (MILF). Die groepering vocht sinds de jaren 70 voor een aparte islamitische staat in Mindanao.

De aanslag werd nog niet opgeëist, maar is mogelijk het werk van militanten die gelinkt zijn aan terreurgroep Islamitische Staat.