Twee doden bij aardbeving op Java

03u41

De aardbeving had een kracht van 6.5 op de schaal van Richter. Bij een hevige aardbeving zijn op het Indonesische eiland Java zeker twee personen om het leven gekomen. Ook vielen er zeven gewonden.

Twee oudere vrouwen zijn in het regentschap Ciamis vrijdag laat onder de brokstukken van hun huis om het leven gekomen, zegt Sutopo Nugroho, woordvoerder van de rampenbestrijding.

Minstens zeven personen raakten gewond op verschillende plaatsen in het westen van het eiland. In regentschap Banyumas moesten zeventig patiënten hun ziekenhuis verlaten, dat beschadigd was geraakt. Meer dan honderd huizen raakten beschadigd of stortten in.

Volgens het geowetenschappelijk onderzoekscentrum in het Duitse Potsdam had de beving voor de kust van het eiland vrijdag laat een sterkte van 6,5. Het epicentrum bevond zich op een diepte van 109 kilometer voor de kust van kustdistrict Cipatujah.

Korte tijd was er een tsunami-alarm van kracht, maar dat werd vanochtend afgeblazen.