Twee doden bij aanslag op markt in Thailand KVE

28 mei 2019

10u03

Bron: Belga 2 Bij een aanslag op een markt in het zuiden van Thailand zijn gisteravond twee burgers om het leven gekomen. De aanslag was "wraak" voor de dood van een rebellenleider eerder op de dag, tijdens een raid van het leger, zo klinkt het vandaag.

De bom, die vastzat aan een motorfiets, werd vanop afstand tot ontploffing gebracht in de stad Pattani. Het was net druk op de markt. Naast de twee doden vielen er ook 21 gewonden.

Eerder op de dag werd een 37-jarige rebellenleider gedood in buurstaat Yala. Volgens legerwoordvoerder en kolonel Thanawee Suwannathat was de aanslag wraak voor de raid van het leger. Zondagavond kwam al een agent om het leven bij een bomontploffing in de provincie Songkhla, net op het moment dat de ordetroepen een checkpoint aan het klaarzetten waren.

Sinds 2004 gaat het overwegend boeddhistische Thailand gebukt onder aanslagen van separatistische rebellen in de hoofdzakelijk islamitische grensgebieden met Maleisië. Daarbij vielen al meer dan 7.000 doden, voor het merendeel burgers.

Nochtans zijn aanslagen zeldzamer geworden sinds de staatsgreep van 2014.