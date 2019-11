Twee dieven met zaklampen plegen “grootste kunstroof in naoorlogse geschiedenis” HR ADN

25 november 2019

22u23

Bron: ANP, Belga 146 BUITENLAND Inbrekers hebben vandaag toegeslagen bij het historisch museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden, waar tal van kostbare kunstschatten zijn opgeslagen. De buit: enkele onschatbare juwelen. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om “de grootste kunstroof in de naoorlogse geschiedenis”. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe twee lieden met zaklampen de juwelenzaal binnenkomen.

Een van de daders droeg een hoed en sloeg met een bijl een vitrine in. Naast de twee verdachten waren er mogelijk nog andere mensen betrokken. Kort na de feiten was er een voertuigbrand in Dresden. De politie onderzoekt of dat een vluchtauto was.

De speurders gaan er vanuit dat de inbraak “goed gepland” was. De daders zijn langs een venster op de begane grond binnengedrongen en zijn langs dezelfde weg kunnen vluchten. Het alarmsysteem was op dat moment verstoord door een brand aan een elektrische transformator. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat de daders daar de hand in hadden. De hele onderneming heeft slechts enkele minuten geduurd.

Volgens verschillende Duitse media kan de schade in de honderden miljoenen euro’s lopen. “Maar we kunnen er onmogelijk een prijs op plakken”, stelt directrice Marion Ackermann. “De spullen kunnen niet verkocht worden, maar de historische waarde is enorm.” In het museum bevinden zich duizenden sieraden en voorwerpen van goud, zilver of andere waardevolle materialen.

De daders zouden toegeslagen hebben in het historische deel van de collectie. Daar bevindt zich onder meer de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733). Daar alleen al lagen minstens 3.000 kunstobjecten die “van onschatbare waarde zijn”. De dieven gingen volgens haar aan de haal met zeker drie collecties van sieraden van diamant en robijn uit de achttiende eeuw. Grotere voorwerpen zoals vazen of schilderijen lieten ze achter.

De directrice hoopt nu dat de gestolen juwelen door hun internationale bekendheid van de kunstmarkt zullen gehaald worden. De inbraak vond in de vroege uurtjes plaats. Om 4u59 liep de eerste melding binnen.

Groene diamant

De Saksische minister van Binnenlandse Zaken Roland Wöller spreekt van “een aanslag op de culturele identiteit van Saksen” en van “een enorme immateriële schade”. De juwelen zijn een deel van Duitslands identiteit van “culturele natie”, reageert de Duitse staatssecretaris voor Cultuur Monika Grütters. Ze hoopt dat het onderzoek snel resultaten oplevert, en benadrukt dat de betere bescherming van musea en culturele instellingen een prioriteit is.

Een van de waardevolste stukken uit de collectie bevindt zich gelukkig momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat om de zogenoemde groene diamant van Dresden, van 41 karaat.

Beveiligingssysteem

Het museum is door de gebeurtenissen vandaag gesloten. De politie zei dat het mogelijk woensdag weer kan opengaan, maar de museumdirectrice benadrukt dat dit nog niet zeker is. Ackermann zegt ook dat het beveiligingssysteem opnieuw wordt gecheckt, al benadrukt ze dat “100 procent veiligheid niet bestaat”.

De politie van Dresden heeft intussen al contact opgenomen met de politie van Berlijn. Daar stalen onbekenden in maart 2017 een gouden munt van 100 kilogram uit het Bode-Museum.