Twee dertigers en zeventiger in verdenking gesteld voor aanslag op kerstmarkt in Straatsburg kv

02 februari 2019

02u27

Bron: Belga 2 Drie verdachten zijn formeel in verdenking gesteld vanwege de dodelijke aanslag op de kerstmarkt van Straatsburg in december. Dat zei een gerechtelijke bron in Parijs vrijdag.

De drie mannen van 32, 34 en 78 zitten in voorlopige hechtenis. Ze worden beschuldigd van wapenbezit en -handel in verband met terrorisme, en van deelname aan een terroristische organisatie, zegt de bron. volgens Franse media verdenkt de politie hen ervan dat ze dader Cherif Chekatt (29) de revolver hebben bezorgd die hij gebruikt heeft voor zijn raid, waarbij hij vijf personen ombracht. De bron bevestigde dat niet expliciet.

Chekatt had een lang strafblad, met feiten die niets te maken hadden met terrorisme. De veiligheidsdiensten kenden hem wel als een extremist. De politie schoot hem op 13 december dood na een klopjacht van twee dagen.



De politie vond later een video waarin hij trouw zweerde aan de extremistische organisatie IS, die de aanslag opeiste. Twee personen die dinsdag samen met de drie verdachten werden opgepakt, zijn een dag later vrijgelaten.