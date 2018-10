Twee deelnemers halve marathon Cardiff overleden mvdb

07 oktober 2018

22u23

Bron: Sky News 0 Twee deelnemers aan een halve marathonloopwedstrijd in de Welshe hoofdstad Cardiff zijn vandaag vermoedelijk door een hartstilstand om het leven gekomen.

De lopers bereikten beiden de eindmeet en zakten vervolgens in elkaar. De twee, die volgens sommige media elkaar kenden, werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later bezweken.

Het gaat om de eerste overlijdens in het vijftien jaar bestaan van de loopwedstrijd. De organisatie heeft haar medeleven aan familie en vrienden betuigd. 25.000 deelnemers verschenen vanochtend aan de start. De halve marathon van Cardiff is daarmee een van de populairste loopwedstrijden in Groot-Brittannië.