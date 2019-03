Twee decennia na haar verdwijning daagt dochter van Cynthia weer op met nieuwe identiteit en 4 kinderen Karen Van Eyken

13 maart 2019

16u18

Crystal Haag was veertien jaar toen ze in april 1997 verdween in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland. Haar moeder Cynthia zocht tientallen jaren naar haar dochter, maar zonder enig spoor. Na meer dan twintig jaar is Crystal plots weer opgedaagd. Het meisje van toen is een vrouw geworden die nu vloeiend Spaans spreekt, een nieuwe achternaam heeft en vier kinderen.

Meer dan twintig jaar lang weigerde Cynthia te verhuizen. De alleenstaande moeder bleef al die tijd in hetzelfde huis wonen voor het geval haar dochter ooit zou terugkomen. Toen die dag uiteindelijk geheel onverwacht aanbrak, herkende ze nauwelijks de vrouw die voor haar stond. Crystal Haag, haar 14-jarige dochter van toen, was van naam veranderd en heette Crystal Saunders. Ze was nu zelf moeder, sprak vloeiend Spaans, en had zelfs een andere geboortedatum.

De hereniging ging gepaard met gemengde gevoelens. De mysterieuze vermissing kreeg zo alsnog een happy end, maar was tegelijkertijd het startschot van een hobbelig nieuw begin. Een pijnlijk geheim lag immers aan de basis van de verdwijning van Crystal.

Het meisje van toen werd tijdens haar jonge jaren aangerand door een buurman. Het misbruik begon toen ze amper negen jaar oud was en ging jarenlang door. Ze was er op den duur van overtuigd dat haar moeder van het misbruik afwist, maar er niets aan deed. Ze besloot op 26 april 1997 om van huis weg te lopen, nam een bus naar New York en ging in de Bronx wonen. Ze nam vervolgens een nieuwe identiteit aan. De 14-jarige Crystal Haag werd de 23-jarige Crystal Saunders die geld verdiende als poetsvrouw. Al snel raakte ze in verwachting van haar eerste kind. En er zouden nog drie kinderen volgen. In de Bronx maakte ze al die jaren deel uit van de Spaanssprekende gemeenschap. Dat was haar nieuwe familie. Op de dag dat ze 31 werd, postte ze een foto op Instagram met als bijschrift: “Een gelukkige veertigste verjaardag aan mezelf!!!”

Terwijl haar dochter Crystal aan een nieuw leven was begonnen, bleef Cynthia van haar kant hangen in het verleden. In 2010 staakte de politie alle acties om Crystal op te sporen. Maar de zoektocht van de wanhopige moeder naar haar dochter stopte nooit.

Toen alle hoop leek verloren, kwam er alsnog een doorbraak. Op een dag in maart 2018 kreeg Cynthia een telefoontje. Het was haar andere dochter Bianca. Ze had net een bericht van Crystal op Facebook ontvangen.

Diezelfde avond nog reed Bianca naar New York om haar zus Crystal op te pikken. Wat later vielen moeder en dochter elkaar weer in de armen. Al voelde het allemaal wel ongemakkelijk.

Nu, een jaar later, weten ze nog altijd niet zo goed hoe ze weer met elkaar moeten omgaan. “Het is net alsof ik een hele nieuwe persoon heb ontmoet”, zegt Cynthia daarover. “Ze is vertrokken als een jonge tiener en teruggekeerd als een volwassen vrouw. Ik wil gewoon van haar kunnen houden. “

Crystal van haar kant vindt het moeilijk om in de buurt van haar moeder te vertoeven. “Ze behandelt me nog steeds als een kind”, klinkt het. “De situatie blijft moeilijk. Soms is het gemakkelijker om gewoon weg te blijven.”

Crystal heeft sindsdien aan haar moeder verteld dat ze door een buurman jarenlang werd aangerand en dat ze is weggelopen omdat ze dacht dat haar moeder al die tijd op de hoogte was. Cynthia verklaarde dat ze geschokt was door de onthulling van haar dochter en er geen idee van had wat er gaande was geweest. Maar Crystal durft dat nog steeds te betwijfelen.

De verloren gewaande dochter woont nu in bij een tante in Baltimore en ziet haar moeder geregeld. Hun band is nog volledig niet hersteld, maar ze proberen het. Telkens opnieuw. Elk op hun eigen manier. “Ik hoop dat we weer heel close kunnen worden”, zegt Cynthia.

En de moeder is nu eindelijk in staat om het huis te verlaten waar ze zo lang op haar dochter heeft gewacht. “Ik ben weg. Het is tijd om te gaan.” Naar een nieuwe woning die hopelijk leidt tot een hernieuwde liefdevolle relatie tussen moeder en dochter.