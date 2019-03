Twee dagen onterecht aanzien als helper van de tramschutter: “Ik word op straat nageroepen als terrorist” Yelle Tieleman

22 maart 2019

08u56

Bron: AD.nl 0 Voor de buitenwereld was hij twee dagen lang iemand die tramschutter Gökmen Tanis in Utrecht geholpen zou hebben. Nu is de 27-jarige M. weer op vrije voeten en geen verdachte meer. Hij wil zijn naam zuiveren. “Ik word op straat nageroepen als terrorist.”

Maandagochtend, iets na elven. M. wordt wakker. Hij is die nacht bij zijn moeder blijven slapen, in de Laan van Engelswier in de Utrechtse wijk Ondiep. Liggend op bed pakt hij zijn telefoon en leest de tientallen binnengekomen appjes. Hij schrikt van het nieuws. Er is geschoten in een tram in Kanaleneiland en er zijn mogelijk doden gevallen. Zijn zusje zit ook wel eens in die tram. Is ze ongedeerd? Hij probeert haar te bellen,

