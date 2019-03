Twee dagen na Kortrijk brandt nu ook zwembad in Nederland uit kg

01 maart 2019

10u20

Bron: ANP, Hart van Nederland, AD.nl 0 Een zwembad in het Nederlandse Monster, in de provincie Zuid-Holland, is volledig uitgebrand. De brandweer kon het zwembad niet meer redden en concentreerde zich op het afschermen van omliggende gebouwen. Enkele dagen geleden werd ook al een zwembad in Kortrijk getroffen door een hevige brand.

De lokale brandweer kreeg gisteren rond 22.30 uur de eerste melding van de brand en rukte met veel materieel uit. Ze konden echter niet voorkomen dat het gebouw een uur later al volledig in brand stond.



Rond 2 uur ‘s nachts was het vuur onder controle, al zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met nablussen.

Frisdrankautomaat

Volgens Hart van Nederland ontstond de brand ‘s avonds aan een frisdrankautomaat in het gebouw. Op dat moment was er enkel nog personeel aanwezig, die snel de stekker uit het toestel trokken.





Dat mocht niet meer baten: het vuur verspreidde zich daarna snel. Alle aanwezigen konden zich op tijd uit de voeten maken. Er raakte niemand gewond.

“Levenswerk in rook opgegaan”

De directeur van het zwembad, Pieter Wielaart, reageert aangeslagen. Hij kwam gisterenavond meteen ter plaatse toen hij hoorde van de brand. “Mijn levenswerk is in rook opgegaan”, zegt hij. De man zou na dit jaar op pensioen gaan.





In de nacht van dinsdag op woensdag brak er ook in ons land een felle brand uit aan een zwembad. Het zwembad in Kortrijk liep vooral schade op aan de toren met de glijbanen, waar het vuur zou zijn ontstaan. Het complex zou amper enkele dagen later officieel de deuren openen, maar blijft nu tot na de krokusvakantie gesloten voor herstelwerken.

