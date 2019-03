Twee dagen cel en taakstraf van 38 dagen voor vrouw die vriendin van brug duwde IB

Een 19-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Washington is vandaag veroordeeld tot twee dagen gevangenisstraf en een werkstraf van 38 dagen omdat ze vorig jaar een vriendin van een 15 meter hoge brug duwde in de buurt van Vancouver bij Portland. De vrouw pleitte eerder deze maand schuldig. Het slachtoffer brak zes ribben en had doorboorde longen. De beelden van het incident gingen afgelopen zomer de wereld over.

Op het filmpje is te zien hoe Jordan Holgerson (16) aarzelt of ze wel van de brug in Moulton Falls zal springen, iets wat veel waaghalzen daar doen, hoewel het verboden is. Plots krijgt ze een duw van haar vriendin Taylor Smith. Het meisje tuimelt daarop naar beneden in de Lewisrivier.

Doorboorde longen

Holgerson smakte met haar borst plat op het wateroppervlak en brak daarbij zes ribben. Ze doorboorde ook beide longen. “Ik had dood kunnen zijn”, getuigde ze later vanaf haar ziekbed. Anderen die de sprong waagden, vertelden aan Amerikaanse media dat ze met hun voeten vooruit proberen te landen, omdat het anders kan voelen “alsof je op beton smakt”.

Meteen na het incident begin augustus vorig jaar maakte het meisje duidelijk dat ze niet wilde dat haar vriendin vervolgd zou worden, maar ze veranderde van gedachte. Aan NBC News zei ze dat ze wilde dat Smith “de cel in zou gaan om na te denken over wat ze gedaan had”.

Dat lijkt nu effectief te gebeuren: Taylor Smith werd door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twee dagen en een taakstraf van 38 dagen. Slachtoffer Jordan Holgerson, die ook bij de uitspraak aanwezig was, zei in de rechtszaal dat ze nog steeds fysiotherapie moet ondergaan en nog steeds last heeft van pijn en angst- en paniekaanvallen.