Twee containerschepen botsen op Middellandse Zee mvdb

07 oktober 2018

16u59

Bron: Belga 6 Twee grote containerschepen zijn vanochtend op de Middellandse Zee bij Corsica tegen elkaar gebotst. E en van de zeereuzen heeft een breuk in de romp heeft opgelopen, zo meldt de maritieme prefectuur in Toulon.

Het gaat om het Tunesisch roroschip Ulysse, een scheepstype voor het vervoer van voertuigen, en het Cypriotische containerschip CLS Virginia. Bij de botsing rond 7.30 uur is vloeistof vrijgekomen. Het gaat wellicht om een olievlek, hoe groot de precieze omvang is moet nog worden bevestigd. Niemand raakte gewond.

Volgens de prefectuur voer de Ulysse tegen de CLS Virginia die in open zee op ongeveer 28 km ten noordwesten van Cap Corse voor anker lag. Door de aanvaring is een gat in de romp van enkele meters in het containerschip ontstaan.

De Franse zeevaartautoriteiten hebben per helikopter een team experts ter plaatse gevlogen. Ook een marineschip dat uitgerust is om te helpen bij vervuiling en een assistentieschip, hebben koers gezet naar de plaats van het incident. De Italiaanse marine heeft zijn hulp aangeboden Over de oorzaak van de aanvaring bestaat nog geen duidelijkheid.