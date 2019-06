Twee Canadese studentes ontvoerd in Ghana kg

06 juni 2019

20u13

Bron: Belga 0 In Kumasi, de tweede grootste stad van Ghana, zijn twee Canadese studentes ontvoerd, zo heeft de politie van het Afrikaanse land bekendgemaakt. Het land heeft de laatste tijd meerdere ontvoeringen voor losgeld meegemaakt.

De studentes, wiens namen niet zijn vrijgegeven, zijn 19 en 20 jaar oud, en zijn aan de Technische Universiteit van Kumasi verbonden. Ze zijn dinsdagavond bij het verlaten van hun appartement ontvoerd. Het zijn vrijwilligsters die werken voor Youth Challenge International, een Canadese groep met zetel in Toronto.

De woordvoerder van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niets zeggen dat de veiligheid van het tweetal in gevaar kan brengen. Of het gaat om een ontvoering door maffieuze groepjes om losgeld te krijgen dan wel door een jihadistische groepering is vooralsnog onduidelijk.

Ghana kende de laatste maanden meerdere ontvoeringen voor losgeld, en heeft in zijn geschiedenis weinig grote veiligheidsproblemen meegemaakt.

