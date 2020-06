Twee campagnemedewerkers Trump die ook in Tulsa waren, testen positief op coronavirus TT

22 juni 2020

22u24

Bron: NBC News, Reuters 0 Twee medewerkers van het campagneteam van president Donald Trump hebben na afloop van zijn eerste verkiezingsbijeenkomst in Tusla afgelopen zaterdag positief getest op het coronavirus. Volgens de campagneleiding droegen de twee de hele tijd een mondmasker, en zitten ze ondertussen in quarantaine. Dat meldt NBC News.

Volgens communicatiedirecteur Tim Murtaugh zijn alle noodzakelijke procedures in gang gezet en worden de contacten van de twee medewerkers opgespoord. De nieuwe besmettingen komen bovenop de zes andere medewerkers die nog voor de verkiezingsrally positief testten en er uiteindelijk niet aan deelnamen. Het ging om medewerkers die voorbereidingen hadden getroffen voor de bijeenkomst.

Trump organiseerde afgelopen zaterdag zijn eerste grote verkiezingsbijeenkomst sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart. Er werden 19.000 aanwezigen verwacht in Tusla, Oklahoma, en verschillende experts waarschuwden dat de rally met duizenden op elkaar gepakte aanwezigen in een vol ijshockeystadion wel eens een superverspreider-event kon worden. Uiteindelijk daagden er veel minder aanhangers op en waren er veel lege plekken in de zaal. Slechts weinig aanwezigen droegen een mondmasker en werd er ook geen afstand gehouden.

Trump houdt morgen een nieuwe verkiezingsbijeenkomst, dit keer in Phoenix, Arizona. Die staat aan de grens met Mexico staat momenteel centraal in de verschuiving van de epidemie in de VS naar het zuidwesten van het land, en er komen elke dag meer dan 2.000 nieuwe gevallen bij.

Bekijk ook: Trump geeft startschot campagne, maar lage opkomst



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.