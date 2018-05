Twee bussen botsen in tunnel in New York: 32 gewonden HA

18 mei 2018

19u41

Bron: DPA 0 Bij een aanrijding tussen twee bussen in een New Yorkse tunnel zijn 32 mensen gewond geraakt.

Een van de bussen knalde vanochtend om een nog onbekende reden achteraan op een andere bus, zo deelde de New Yorkse brandweer mee. In een van de pendelbussen zaten 37 mensen, in de andere 25. Van de 32 gewonden moesten er 31 naar het ziekenhuis gebracht worden. Acht van hen liepen zware verwondingen op, maar niemand verkeert in levensgevaar.

De NYPD, de politie van New York, heeft een onderzoek naar de botsing ingeleid.