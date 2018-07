Twee broers en hun zus verdronken in Frans meer jv

09 juli 2018

08u57

Bron: belga 0 In een meer in het Franse Chalon-sur-Saône zijn gisteravond drie kinderen verdronken. Dit heeft nieuwszender BFMTV gemeld. Het gaat om twee broers en een zus.

Drie kinderen van een zelfde gezin speelden aan de rand van het meer van Près Saint-Jean in Chalon-sur-Saône in het departement Saône-et-Loire. Een jongen van tien en een meisje van negen zouden zijn uitgegleden, waarna hun broer (13) in het water van amper 10 graden Celsius sprong om hen te redden.

Geen van de drie kon zwemmen en zijn snel naar de bodem gezonken. Ze zijn gevonden op 4,5 meter diepte over een afstand van vijf tot zes meter van de kant. Pogingen tot reanimatie mochten niet baten.