Twee Britten gearresteerd op verdenking van terrorisme LB

03 april 2018

13u54

Bron: The Independent 0 Twee mannen zijn vanochtend in het Engelse Dewsbury gearresteerd op verdenking van het beramen van een terreuraanslag. Dat meldt de antiterreurpolitie.

De politie viel binnen op twee adressen in het stadje Dewsbury, in het graafschap West Yorkshire. De mannen, 52 en 21 jaar oud, werden aangehouden op verdenking van "betrokkenheid bij de opdrachtgeving, de voorbereiding of het oproepen tot terreurdaden", zo laat de politie weten. Ze worden ondervraagd in het politiekantoor.