Twee Britse verpleegsters (36 en 38) overleden aan coronavirus op intensive care van hun eigen ziekenhuis Joeri Vlemings

03 april 2020

14u11

Bron: BBC, The Independent 0 De 36-jarige Britse verpleegster Areema Nasreen uit Walsall is overleden aan de gevolgen van het coronavirus in het ziekenhuis waar ze zelf werkte. Ze lag er aan een beademingstoestel. De jonge vrouw had voor zover bekend geen onderliggende aandoeningen. Ze laat drie kinderen na.

Volgens de jongere zus van Areema Nasreen, de 22-jarige Kazeema, kreeg de “gewoon fitte en gezonde” verpleegster de eerste symptomen van Covid-19 tijdens haar jaarlijkse vakantie. Op 23 maart werd ze positief getest. Kazeema zei dat haar zus het overal kon opgelopen hebben.

Nasreen werkte al zestien jaar in het Manor Hospital in Walsall, waar ze zelf uiteindelijk als coronapatiënte aan de beademingsmachine op de afdeling intensieve zorgen belandde. Haar toestand zag er vorige week even beter uit, maar verslechterde toch weer plots. Vanochtend vroeg stierf ze.

Haar vriendin en collega Rubi Aktar beschrijft Nasreen als volgt: “Ze was de liefste en meest oprechte persoon die je maar kon ontmoeten, ze verzette hemel en aarde voor iedereen die op haar pad kwam”. Ook voor haar collega was Nasreen er altijd als vriendin, “in mijn beste en slechtste dagen”, aldus Aktar. “Ik kan niet geloven dat ik je lach nooit meer zal zien.”

Areema Nasreen wist als tiener al dat ze verpleegster zou worden, nadat ze haar grootmoeder had verzorgd na een beroerte. “Ik wou voor mensen kunnen zorgen, vooral voor de ouderen en kwetsbaren”, zei ze. Nasreen was apetrots dat ze haar droom had kunnen verwezenlijken.

Gisteren moest een andere verpleegster, de 38-jarige Aimee O’Rourke, al hetzelfde lot ondergaan. Zij werkte in het ziekenhuis Queen Elizabeth the Queen Mother in Margate (Kent). Ook zij was “een ongelooflijke mama” van drie kinderen, drie dochtertjes. Twee weken geleden staken bij O’Rourke de eerste symptomen de kop op. Toen haar toestand achteruitging, kwam ze, net als Nasreen, op de afdeling intensieve zorgen van haar eigen ziekenhuis terecht, waar ze moest worden beademd.

