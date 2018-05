Twee Britse toeristen ontvoerd in Congolees Virungapark bvb

11 mei 2018

15u21

Bron: Belga 4 In het Congolese Virungapark is deze ochtend een konvooi aangevallen. In totaal werden drie personen ontvoerd, waaronder twee Britse toeristen, bevestigt de Belgische directeur van het park, Emmanuel de Mérode. Tijdens de aanval werd ook een parkwachter gedood.

De Britse Foreign Office bevestigde eerder al dat twee Britten ontvoerd werden. "We staan in nauw contact met de Congolese autoriteiten", aldus een communiqué van de Foreign Office.

Plaatselijke journalisten zeiden eerder al dat het gaat om 'blanke toeristen'. De twee toeristen en hun chauffeur zijn sinds de aanval vermist, en een parkwachter is omgekomen, aldus nog de journalisten, die zich baseren op bronnen bij het middenveld in de regio.

Begin april nog werden in het park vijf bewakers en een chauffeur gedood bij een aanval door een niet-geïdentificeerde groep aanvallers.

Het Virungapark, in het oosten van Congo, is het oudste natuurpark van Afrika. Het is 7.800 vierkante km groot en is onder meer bekend omdat berggorilla's er in het wild leven.