Twee Britse soldaten gewond door raketaanval in Syrië IB

06 januari 2019

03u32

Bron: Belga 0 Twee Britse 'special forces' zijn gisterenavond gewond geraakt bij een raketaanval door terreurgroep IS in Syrië. Dat bericht de doorgaans goed geïnformeerde ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De Britse zender BBC meldt dat twee Britse soldaten zwaargewond geraakten, hoewel het Britse ministerie van Defensie hun aanwezigheid niet wil bevestigen.

De aanval vond plaats in het Syrische grensgebied met Irak, bij de stad Deir ez-Zor. Van daaruit voert de westerse coalitie onder leiding van de VS samen met Koerdische strijders al maandenlang een offensief tegen één van de laatste bolwerken van IS.

Bij de aanval zou ook een Koerdische strijder om het leven zijn gekomen. De Britse soldaten werden volgens de ngo per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.