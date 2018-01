Twee Britse skiërs verongelukt in Franse Alpen

28 januari 2018

Bron: Belga

Twee Britse skiërs zijn vandaag om het leven gekomen nadat ze buiten de piste in een kloof zijn gevallen. Het ongeval gebeurde in Haute-Savoie in de Franse Alpen, bevestigt de politie.