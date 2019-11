Twee brandweermannen omgekomen bij ontploffing in Italië kv

05 november 2019

06u36

Bron: Belga 0 In het noorden van Italië heeft zich vannacht een ontploffing voorgedaan in een appartementsgebouw. Daarbij zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen. Een derde wordt nog steeds vermist, melden de hulpdiensten. Daarnaast raakten ook twee brandweerlieden en een politieagent gewond.

De brandweer kreeg vannacht in de vroege uren een oproep nadat bij een ontploffing een deel van een gebouw in Quargnento, zo'n 60 kilometer ten oosten van Turijn, was ingestort. Terwijl de reddingswerkers ter plaatse waren deed zich echter nog een tweede, grotere explosie voor.