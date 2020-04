Twee branden in Zeeuwse grensstreek: ook Belgische brandweer ingezet IB

23 april 2020

03u46

Bron: ANP, Belga 4 In de Nederlandse provincie Zeeland zijn gisterenavond twee grote branden uitgebroken in gemeentes in de buurt van de Belgische grens. In Hulst woedde bij een autobedrijf een grote uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. In de buurgemeente Nieuw-Namen kwam asbest vrij bij een brand in een schuur van een houtbedrijf.

De brand bij het autobedrijf in Hulst werd woensdagavond rond elf uur door de brandweer onder controle gebracht. Er wordt deze ochtend wel nog nageblust. De bewoners van omliggende woningen werden tijdelijk geëvacueerd, maar zijn intussen naar huis mogen terugkeren. Bij de brand waren ook explosies te horen, die veroorzaakt werden door ontploffende gasflessen in de garage.

In het vlakbij gelegen Nieuw-Namen kwam asbest vrij bij een brand in een schuur van een houtbedrijf. Ook bij die brand kwam veel rook vrij. De omwonenden werd gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Twee nabijgelegen huizen zijn ontruimd vanwege een hoog gehalte van koolmonoxide in de woningen.

Volgens de regionale nieuwssite Omroep Zeeland worden er ook Belgische brandweerwagens ingezet om de brand in Nieuw-Namen onder controle te krijgen.

Ook branden in natuurgebieden

In het Nederlands-Limburgse Tienray woedt dan weer een zeer grote bosbrand. De brand brak rond kwart voor twee ‘s nachts uit. De oorzaak is nog onbekend. Volgens de brandweer gaat een gebied van 200 bij 300 meter in vlammen op. Er worden diverse tankautospuiten en waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden.

Tienray maakt onderdeel uit van de gemeente Horst aan de Maas. Op de provinciegrens tussen Horst aan de Maas en het Noord-Brabantse Deurne, in natuurgebied Deurnsche Peel, woedt sinds maandagmiddag een van de grootste natuurbranden ooit in Nederland. Door de grote veenbrand zijn al 400 hectare afgebrand, meldde de brandweer gisteren.