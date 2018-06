Twee boten botsen in Scheveningen: zeker één dode en verschillende gewonden

Scheveningen - In de 1e binnenhaven van Scheveningen is aantal opvarenden van boot (RIB) te water geraakt. Aantal personen uit water gehaald, enkele personen behandeld door ambulance. 1 persoon helaas overleden. Zoek- en reddingsactie naar evt. overige personen nog in volle gang.

Brandweer Haaglanden(@ Brandweer_HGL)