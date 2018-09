Twee boten botsen frontaal op elkaar in VS: negen gewonden en vier vermisten LVA

03 september 2018

04u54

Bij een frontale botsing tussen twee boten op de Colorado, een rivier in het zuidwesten van de Verenigde Staten, zijn zondag negen personen gewond geraakt, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. Vier mensen zijn nog vermist, zo berichtten lokale media.

De twee boten zonken meteen na de botsing. In totaal waren er zestien inzittenden in de vaartuigen, die allemaal overboord werden geslingerd. Geen van hen had een reddingsvest aan, zegt Doug Schuster, de sheriff van de county Mohave in de staat Arizona. Het ongeval deed zich voor op de grens van de staten Arizona, Californië en Nevada.

Momenteel wordt nog steeds met duikers gezocht naar vier vermisten. Het gaat om een man en drie vrouwen. Twee van de negen gewonden verkeren in kritieke toestand en werden met een helikopter overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Las Vegas, in de staat Nevada.