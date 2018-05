Twee blauwhelmen vermist in Congo bvb

15 mei 2018

15u48

Twee blauwhelmen van de VN-missie in Congo (Monusco) zijn vier dagen na een aanval op hun konvooi door militieleden in het zuidoosten van het land als vermist opgegeven. Dat bevestigt een woordvoerder van de Monusco aan persbureau AFP.

"Een konvooi van de blauwhelmen is vrijdag aangevallen door een Mai-Mai-militie in de provincie Tanganyika. Sindsdien zijn twee soldaten van het Beninse contingent vermist", zegt Monusco-woordvoerder Florence Marchal aan AFP. "De hele missie is gemobiliseerd om ze terug te vinden", voegt ze toe. Het aangevallen konvooi bestond uit "twee voertuigen, met dertien soldaten". De "andere elf zijn veilig en wel", bevestigt Marchal aan AFP.

De Mai-Mai zijn zelfverdedigingsgroepen van de plaatselijke bevolking, die op etnische basis zijn samengesteld.

De Monusco is het belangrijkste VN-contingent ter wereld met een "maximale bezetting van 16.215 soldaten, 660 militaire waarnemers en militaire stafofficieren, 391 politieagenten en 1.050 leden van politie-eenheden", volgens de laatste resolutie van de Veiligheidsraad. De missie is sinds 1999 in Congo, en Kinshasa wil een definitieve terugtrekking in 2020.

In december stierven in de Congolese regio Beni, in het noordoosten, vijftien Tanzaniaanse blauwhelmen bij een aanval door Oegandese rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF).