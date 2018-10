Twee blauwhelmen gedood in Mali TTR

27 oktober 2018

20u12

Twee blauwhelmen zijn vandaag gedood bij twee verschillende aanvallen op VN-bases in Mali. Dat meldt de VN-missie in Mali.

In een eerste aanval vielen strijders deze ochtend vroeg een basis aan in Timboektoe, in het noorden van het land. Enkele uren later werd ook in de stad Mopti, in het centrum van het land, een VN-basis aangevallen.

Twee blauwhelmen kwamen om het leven. Het is niet duidelijk bij welke van de aanvallen. Verscheidene anderen raakten gewond. De daders konden niet geïdentificeerd worden.