Twee Belgische twintigers sterven slapend in hun auto in Duitsland: “Benzinedampen ingeademd” ADN

27 augustus 2019

16u58

Bron: ANP 36 Twee jongemannen uit België zijn om het leven gekomen terwijl ze lagen te slapen in hun geparkeerde auto in de Duitse stad Stuttgart. De doodsoorzaak was volgens de politie het inademen van benzinedampen uit een lekkende jerrycan in de kofferbak.

Vanwege de hoge giftige concentratie in de lucht zijn beide mannen overleden.

Een getuige had de politie op zondagavond gewaarschuwd omdat hij twee mensen onbeweeglijk had gezien in een auto, die op een parkeerplaats stond.



De hulpdiensten openden de auto en borgen de lichamen van de 21- en 22-jarige mannen, volgens een eerste onderzoek toeristen uit België. Ze hadden waarschijnlijk de parkeerplaats opgezocht om te overnachten. Volgens de politie en het gerecht zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Meer over België