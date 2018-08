Twee Belgische toeristen komen om bij zwaar ongeval in Portugal avh

04 augustus 2018

17u46

Bron: tvi24, Cofina, Renascenca 34 In het zuiden van Portugal hebben gistermiddag twee Belgen het leven gelaten bij een zwaar verkeersongeval. Dat melden Portugese media. Twee anderen raakten lichtgewond.

Gistermiddag botsten een vrachtwagen en een personenwagen tegen elkaar op de N393-snelweg in Vila Nova de Milfontes in het Portugese district Beja. Een man en een vrouw kwamen daarbij om, het gaat om twee Belgische toeristen. Dat schrijven Portugese media. De slachtoffers werden nog naar het ziekenhuis gebracht in Odemira, maar hulp kon niet meer baten.

Over de identiteit van de Belgen is nog niets bekend. Het zou gaan om een 48-jarige man en een 45-jarige vrouw.

Buitenlandse Zaken kan het ongeval en de overlijdens nog niet bevestigen.