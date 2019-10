Twee Belgische Syriëgangers ontsnapt uit Koerdische gevangenis Bruno Struys ADN

16 oktober 2019

14u50

Bron: De Morgen, Belga 42 Er zijn twee Belgische mannelijke Syriëgangers ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft OCAD-baas Paul Van Tigchelt in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen gezegd.

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) heeft weet van “twee mannelijke Foreign Terrorist Fighters die wisten te ontkomen uit een gevangenis in het noorden van Syrië”.

Belgische vrouwen

Van Tigchelt bevestigde ook de berichten dat drie Belgische vrouwen op vrije voeten zijn nadat het kamp Ain Issa in het noorden van Syrië is vrijgegeven. Zij zijn op pad met zes kinderen. Het kamp bestaat niet meer en die vrouwen en hun kinderen zijn dus van de radar verdwenen.



Volgens de OCAD-topman zijn er nog 55 Syriëstrijders met de Belgische nationaliteit of een link met België in de conflictzone. Er zijn ook nog 69 kinderen in de regio.

“Niet over dezelfde kam scheren”

Voor federaal procureur Frédéric Van Leeuw is de “ongecontroleerde terugkeer van Foreign Terrorist Fighters de nachtmerrie van de veiligheidsdiensten”.

“We mogen niet al die mensen over dezelfde kam scheren”, zei Van Tigchelt. Er zijn mensen van wie redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze de ideologie afgezworen hebben en naar ons land willen terugkeren - wat niet wil zeggen dat ze niet meer gevolgd moeten worden. Anderzijds zijn er ook “hardcore terroristen”, aldus de kopman van OCAD.

Van Tigchelt noemde het wel weinig waarschijnlijk dat een Syriëstrijder ongecontroleerd of ongemerkt het Europese vasteland zou bereiken.

Na het uitbreken van de oorlog in Syrië zijn er in totaal 430 mensen uit ons land vertrokken om zich bij IS aan te sluiten. Van die 430 zijn er 135 teruggekeerd, minstens 150 zijn ginder omgekomen.