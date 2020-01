Twee Belgische militairen gewond in Mali nadat voertuig op explosief is gereden KVE

01 januari 2020

16u25

Bron: Defensie 0 Vanmorgen zijn twee Belgische militairen gewond geraakt in Mali. Hun voertuig is op een IED gereden (geïmproviseerd explosief apparaat). Dat meldt Defensie.

Het incident gebeurde omstreeks 10u16 Belgische tijd. De twee gewonde militairen werden overgebracht naar een hospitaal in Gao. Een derde militair werd eveneens naar daar overgebracht voor controle.

Hun toestand is stabiel en de families werden verwittigd.

Het Belgisch leger is met 90 militairen aanwezig in Mali in het kader van de operatie ‘MINUSMA’ (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Het is een vredesmissie van de Verenigde Naties met als doel het land te stabiliseren en het politieke proces te begeleiden. België is daar eveneens aanwezig met tien militairen in het kader van de Europese missie die het Malinese leger traint (EUTM Mali).

Defensie is met een onderzoek gestart.