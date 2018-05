Twee Belgische Canvas-journalisten mogen Congo niet binnen kv

16 mei 2018

21u33

Bron: Belga 0 Twee Belgische journalisten mogen (de Democratische Republiek) Congo niet binnen. Het zou gaan om twee journalisten van Canvas. Dat melden de Congolese autoriteiten vanavond aan AFP.

De twee journalisten zouden hun visum verkregen hebben van het Congolese consulaat in Antwerpen. Dat is volgens de woordvoerder van de Congolese regering, Lambert Mende, sinds februari niet meer bevoegd om visa af te leveren.

"De Belgische journalisten hebben geprobeerd om de bepalingen te omzeilen die zijn ingesteld op inreisvisa voor de Democratische Republiek Congo. Die worden enkel afgeleverd door de ambassade in Brussel omdat het consulaat in Antwerpen gesloten is", zegt een anonieme raadgever van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan AFP.

Volgens dezelfde bron kwamen de Belgen met het vliegtuig vanuit Parijs.

Bij de openbare omroep en bij VRT NWS konden vanavond geen details verkregen worden over de journalisten.