Twee Belgen in Spanje opgepakt voor wietplantage HA

29 augustus 2018

14u23

Bron: Sudinfo 3 De Spaanse politie heeft zondag twee Belgen gearresteerd voor het kweken van cannabis. In hun woning in Puerto Lumbreras werden 120 wietplanten aangetroffen, meldt Sudinfo.

Volgens de Spaanse krant La Opinion de Murcia was in het pand ook allerlei materiaal aanwezig om de drugs te kweken. Een verdachte geur bracht de politie op het spoor van de plantage. Een koppel Belgen is opgepakt. De Spaanse politie sluit niet uit dat er nog arrestaties zullen volgen.