Twee Belgen gewond bij crash vliegtuigje in Corsica jv

09 augustus 2019

20u22

Bron: afp 0 Een klein vliegtuig heeft deze namiddag een noodlanding gemaakt voor de kust van Girolata, in het westen van Corsica. De twee inzittenden, twee Belgen, zijn onder meer met breuken opgenomen in het ziekenhuis van Ajaccio. Dat meldt de maritieme prefectuur.

Het sportvliegtuig was omstreeks 15.30 uur in Calvi opgestegen en was op weg naar Italië toen het enkele minuten na het opstijgen in zee stortte, aldus een woordvoerder.

De twee passagiers konden uit het vliegtuig klimmen voordat het 60 meter diep zonk, en werden door plezierboten opgepikt en aan land gebracht. Vervolgens werden ze per helikopter naar het ziekenhuis van Ajaccio gebracht. De landgenoten liepen vooral breuken op, veroorzaakt door de impact van de noodlanding.

Het ongeluk gebeurde vlak bij het Scandola-natuurreservaat. Dat is een Unesco-werelderfgoed, en dus streng beschermd gebied. Volgens de woordvoerder van de prefectuur is er “geen spoor van vervuiling” opgemerkt aan het wateroppervlak, maar is uit voorzorg een team ter plaatse gestuurd om de situatie op te volgen.