Twee Belgen gearresteerd na vondst 500 kilo hasj in Spanje HR

08 augustus 2020

16u53

Bron: Huelva Informaciòn 5 De Spaanse Guardia Civil heeft afgelopen week twee Belgen gearresteerd nadat bij een politieactie zo’n 500 kilo hasj is aangetroffen. De twee werden op heterdaad betrapt toen ze met een gehuurd busje aan hoge snelheid vertrokken uit een drugspand.

De politie hield in Ayamonte in de zuidelijke provincie Huelva een huis in het oog waarvan ze vermoedden dat er grote hoeveelheden drugs werden opgeslagen die bestemd waren voor de Belgische en Franse markt. Dat melden lokale media. Een gehuurd busje vertrok met hoge snelheid aan de woning, voorafgegaan door een personenwagen die als ‘verkenner’ fungeerde. De politie hield beide wagens wat verderop tegen en vond in het busje 14 blokken verpakte hasj. Twee Belgen en een Fransman werden aangehouden.

In een ander voertuig, dat even later aan het huis vertrok, vond de politie nog eens 10 kilo hasj. Een huiszoeking in de woning zelf leverde nog eens 50 kilo hasj op. Daarbij werden nog twee Spanjaarden opgepakt.

In totaal werd bij de actie 500 kilo hasj in beslag genomen, en twee voertuigen.



