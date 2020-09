Twee Belgen dood teruggevonden in Spanje en Portugal: lichaam van zwemmer en dode man in park HR

21 september 2020

08u57

Bron: Autoridade Maritima Nacional, El Norte de Castilla 26 Buitenland Twee Belgen zijn dood aangetroffen in Spanje en Portugal. In de Algarve (Portugal) vonden hulpdiensten het lichaam een Belg die Twee Belgen zijn dood aangetroffen in Spanje en Portugal. In de Algarve (Portugal) vonden hulpdiensten het lichaam een Belg die al twee dagen vermist was na een zwempartij in zee . In Spanje trof de politie het lichaam van een Belg (49) zondagochtend aan in een parkje.

In Vila de Bispo in de Algarve in Portugal waren de hulpdiensten op vrijdag al verwittigd, nadat twee mannen tussen 20 en 30 jaar aan het strand Praia das Furnas gaan zwemmen waren. Ze kwamen in rotsachtig gebied in de problemen. Een van de twee, een Duitser, slaagde erin terug te zwemmen naar het strand. De andere, een man met de Belgische en Canadese nationaliteit, verdween in zee.

Zoekacties op vrijdag en zaterdag leverden niets op, maar zondag omstreeks 12.30 uur werd een lichaam aangetroffen dat voldeed aan de omschrijving van de vermiste Belg. Zijn identiteit is nog niet officieel bevestigd, maar de politie vermoedt dat het om de vermiste twintiger gaat waarnaar ze op zoek waren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Man (49) ligt dood in Spaans park

Ook in Spanje is gisteren een Belg overleden. A.C.M. (49) werd zondagochtend dood aangetroffen in een park in de gemeente Cuéllar, op enkele tientallen kilometers van de stad Valladolid. Hij heeft de Belgische nationaliteit, maar had familie in Cuéllar. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over hoe hij om het leven kwam. Voorlopig doet niets vermoeden dat er derden betrokken waren bij zijn dood.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.